Aiuta l'amica condividendo la sua borsa di studio, premiata da Mattarella: a 16 anni Betsalot è tra gli 'Alfieri della Repubblica'

Un esempio di generosità e di grande amicizia, che si intreccia a una bella storia di integrazione e di impegno. Betsalot Dereje Negatu, 16 anni, è arrivata in Italia dall'Etiopia sei anni fa, insieme al padre. Vive a Bari dove frequenta da un anno il liceo linguistico, ed è tra i 30 giovani 'Alfieri della Repubblica' insigniti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Betsalot è stata premiata per la scelta di condividere con la sua migliore amica, di origini etiopi come lei, la borsa di studio conquistata grazie al suo impegno nell'integrazione.

La storia di Betsalot

La sua storia è raccontata nelle motivazioni del riconoscimento illustrate in una nota del Quirinale: "Ha sempre partecipato con impegno alle attività di integrazione che le sono state proposte, migliorando i voti a scuola e raggiungendo il suo primo traguardo con il superamento dell'esame di licenza media. Il suo percorso poteva però incontrare nuovi ostacoli, vista la fragilità economica della famiglia e il lavoro che costringeva il padre, unica figura adulta di riferimento, a una scarsa presenza in casa: per questo Betsalot è stata scelta come beneficiaria della borsa di studio di Save the Children nell'ambito del progetto 'Fuoriclasse'. La borsa di studio mira a fornire un supporto economico e anche un accompagnamento da parte di un tutor dedicato. Ha così destato stupore la decisione della ragazza di condividere la borsa di studio con la sua migliore amica, Ididdia, anche lei di origini etiopi, la cui famiglia la accoglie quando il papà è impegnato con il lavoro. Dividersi i 500 euro annui della borsa di studio assume un grande valore di amicizia e costituisce anche un impegno ad affrontare insieme le difficoltà quotidiane".

Il titolo di 'Alfiere della Repubblica'

L’'Attestato di Onore' che attribuisce il titolo di 'Alfiere della Repubblica' è stato istituito nel 2010 ed è riservato ai giovani fino ai 18 anni. Viene concesso ai cittadini italiani, anche residenti all’estero e ai cittadini stranieri residenti, che siano nati nel nostro Paese o abbiano frequentato con profitto le scuole italiane per almeno 5 anni. Vengono premiati giovani che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.