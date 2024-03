Inaugurata l'edizione 2024 del Bifest a Bari: 8 giorni tra film, eventi internazionali e premi

Con la prima anteprima internazionale al teatro Petruzzelli è stata inaugurata l'edizione 2024 del Bifest, il festival internazionale del cinema giunto alla sua 15esima edizione e in programma a Bari fino al 23 marzo prossimo. La serata, inaugurata dal direttore della rassegna, Felice Laudadio, e con la presenza, tra gli altri, del sindaco Antonio Decaro, ha visto la proiezione del film 'May december' del regista Todd Haynes.

Il primo appuntamento della quindicesima edizione del Bif&st, ieri pomeriggio, ha invece visto il Petruzzelli riempito in ogni ordine di posto per assistere alla proiezione di “Felicità”, l’opera prima di Micaela Ramazzotti accolta alla fine da un lungo applauso che ha salutato anche il ritorno dell’attrice a Bari a sei anni dall’edizione nella quale aveva ricevuto il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence e a quattro da quando era stata premiata con il Premio Anna Magnani alla migliore Attrice per “Gli anni più belli”. Insieme a lei, sul palco del Petruzzelli, Sergio Rubini che ieri sera ha ricevuto il premio Alberto Sordi come Migliore Attore non Protagonista e Luca Bigazzi premiato come Migliore Autore della Fotografia con il premio intitolato a Giuseppe Rotunno, entrambi proprio per il loro lavoro in “Felicità”.