"Non rimandate il matrimonio, siate felici", dopo le nozze il papà malato incontra gli sposi nell'hospice: "Momento di vera gioia"

La vicenda è raccontata sulla pagina della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano: l'uomo, ospite della struttura 'Aurelio Marena' di Bitonto, ha potuto incontrare il figlio e la sua sposa per dare la sua benedizione alla coppia, dopo aver fortemente voluto la celebrazione delle nozze

"Non rimandate il matrimonio. Siate felici. Io lo sarò nel vedervi". Il papà, malato, non può partecipare alle nozze del figlio, ma, con un gesto di amore infinito e incondizionato, lo invita a non rinviare la celebrazione. La storia è raccontata sulla pagina Fb della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano.

Dopo le nozze l'uomo, ricoverato nell'Hospice 'Aurelio Marena' di Bitonto, ha potuto incontrare gli sposi, che hanno così ricevuto "la benedizione più bella e più vera", quella di "un padre che ha visto coronare il sogno di vedere il suo figliolo pronto per l'avventura della famiglia".

"Grazie a questa speciale famiglia per aver voluto condividere con la nostra equipe questo momento di grande e vera gioia", "La testimonianza di questo grande amore illumini per sempre la loro vita famigliare", è il messaggio di auguri rivolto agli sposi sulla pagina della Fondazione.

(foto Giuseppe Savino - Pagina Fb Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus)