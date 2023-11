Uniba, bonus psicologico di 300 euro per gli studenti: "Forte disagio fra i giovani anche nel periodo post pandemico"

L’Università di Bari ha introdotto un bonus di 300 euro una tantum rivolto a tutti gli studenti che vogliano usufruire di un sostegno psicologico privato. L’ateneo è il primo in Italia a prendere questa iniziativa, confermando la propria attenzione alla salute psicologica degli studenti. L’Uniba aveva già introdotto un servizio di counseling, un'attività di psicoterapia di 5 incontri più un follow-up pensato come supporto a breve termine per aiutare gli studenti nella difficoltà universitarie connesse al ritorno alla vita di sempre post lockdown.

La scelta di introdurre il bonus psicologo di 300 euro è stata agevolata proprio dalle numerose richieste ricevute dal servizio di counseling nell’ultimo anno. Vista l’impossibilità di offrire un supporto più consistente e prolungato, Uniba ha deciso di dedicare un fondo a questa agevolazione.

La cifra sarà erogata come rimborso delle spese sostenute in un percorso psicoterapeutico da tutti gli studenti e studentesse che al momento della data di presentazione della domanda risultino regolarmente immatricolati e iscritti per l’anno 2022-2023 a un corso di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione dell’Università di Bari. Gli studenti dovranno, inoltre, presentare un Isee per la prestazione per il diritto allo studio universitario non superiore a 50.000 euro.

Per il bonus psicologo, l’Uniba ha messo a disposizione un fondo di 90mila euro. Dunque si potrà accedere al beneficio fino ad esaurimento fondi e non oltre la scadenza dell’avviso, prevista per il 30 aprile 2024.

Per l'Ateneo barese la decisione di erogare il bonus psicologo da 300 euro è una scelta "motivata dall’incremento delle richieste di presa in carico pervenute al Counseling nell’ultimo anno, dovuto al fatto che molti studenti e studentesse continuano a vivere un forte disagio connesso a quanto avvenuto durante il periodo pandemico e post pandemico e alle pressioni socio-culturali verso la performatività a tutti i costi", che contribuiscono a determinare "senso di perdita di controllo, ansia e tristezza, con conseguenti ritardi nel percorso universitario fino a veri e propri blocchi di carriera e abbandoni".