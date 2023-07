Venti bus in Puglia per raggiungere il palco a Locorotondo, accordo fra Ferrovie Sud Est e Locus Festival

Si rinnova la partnership tra Ferrovie del Sud Est e Locus Festival. Anche quest'anno la società del Polo Passeggeri del Gruppo FS è vettore ufficiale di uno degli eventi più apprezzati nello scenario musicale nazionale e locale, che si svolge nel Barese.

Per tutti i concerti in programma dal 10 al 14 agosto, Ferrovie del Sud Est mette a disposizione venti bus dedicati (tra andata e ritorno) per raggiungere la masseria Ferragnano di Locorotondo, principale location del festival, in modo comodo, sicuro e sostenibile. Sono disponibili collegamenti da Bari, Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Lecce, Brindisi, Francavilla Fontana, Taranto e Martina Franca.

È prevista una riduzione del 15% sul biglietto di ingresso per i passeggeri che esibiscono ai botteghini della Masseria Ferragnano il titolo di viaggio 'Locus Festival Fse', con la data della giornata del concerto per un totale di 150 biglietti riservati ai clienti di Ferrovie del Sud Est per ciascun evento.

Ulteriori informazioni sugli orari delle corse e l’acquisto dei biglietti sono disponibili a questo link.