Mercati cittadini, ecco il calendario delle aperture festive a Bari nei prossimi mesi

Un'ordinanza comunale ha disposto le aperture straordinarie dei mercati cittadini per i prossimi mesi, con alcune modifiche rispetto al programma già approvato.

Il nuovo calendario prevede domenica 5 novembre l'apertura dei mercati settimanali del mercoledì Caduti Partigiani, Torre a Mare e Santo Spirito. Domenica 26 novembre ci sarà l'apertura straordinaria del mercato settimanale del martedì in via Vaccarella

Domenica 3 dicembre è prevista l'apertura dei mercati settimanali del mercoledì (Caldarola, Santo Spirito e Torre a Mare), venerdì 8 l'apertura del mercato settimanale del venerdì in via De Ribera, domenica 10 l'apertura del mercato settimanale del martedì in via Vaccarella e di Palese, domenica 17 l'apertura del mercato settimanale del giovedì in via Salvemini, domenica 24 l'apertura del mercato settimanale del venerdì di via De Ribera, martedì 26 la conferma apertura del mercato settimanale del martedì in via Vaccarella, domenica 31 l'apertura del mercato settimanale del lunedì di via Portoghese.

Sabato 6 Gennaio 2024 ci sarà l'apertura del mercato settimanale del sabato in via Madre Teresa di Calcutta.

Giovedì 25 aprile 2024 è prevista l'apertura del mercato settimanale del giovedì in via Salvemini.