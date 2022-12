Sanremo Giovani, stasera la finale: in gara il cantante barese Maninni

Il cantante barese Maninni si esibirà questa sera sul palco del Teatro del Casinò della 'città dei fiori' per l'attesa finale di Sanremo Giovani. I primi 6 qualificati in gara completeranno il cast del Festival della Canzone Italiana in programma nel prossimo febbraio. L'evento di stasera sarà trasmesso in diretta tv su Rai1 alle 21.15, con la conduzione di Amadeus.

Il giovane artista barese canterà il brano 'Mille Porte'. Il palcoscenico del Teatro del Casinò, come riporta l'agenzia AdnKronos, vedrà questa sera anche alcune incursioni del coconduttore del Festival, Gianni Morandi. Previste, inoltre, le esibizioni canore dei 22 'Big' già annunciati dal direttore artistico lo scorso 4 dicembre.