Amadeus e Giovanna Civitillo al Carnevale di Putignano: saranno gli ospiti speciali dell'ultima giornata

Il Carnevale di Putignano annuncia gli ospiti speciali dell'edizione numero 630. Protagonisti della grande festa di chiusura del 17 febbraio saranno Amadeus e Giovanna Civitillo: inaugureranno e seguiranno la sfilata e sarà, poi, proprio l’anchorman numero uno della televisione italiana a premiare in serata i vincitori del concorso dei carri allegorici di questa edizione. Il momento più atteso dagli artisti e dagli operatori del Carnevale di Putignano come dal numeroso pubblico.

“Amadeus ha scelto di rappresentare il nostro carnevale in occasione di questo importante anniversario, un grande onore per noi, per Putignano e per tutti gli amanti del Carnevale – Evidenzia Carmela Curci, Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano – Uno dei volti più amati della televisione italiana, una persona con competenze artistiche e umane che ben si sposano con la nostra manifestazione in cui arte, cultura, spirito di comunità e spontaneità si fondono in modo perfetto da ormai 630 anni, divenuta di recente anche appuntamento di prestigio e di grande attenzione mediatica”.

Sarà la prima volta a Putignano per Amadeus e Giovanna Civitillo. Proprio Giovanna Civitillo, showgirl e presentatrice che lo scorso anno raccontò il Carnevale di Putignano ai telespettatori di “E’ sempre Mezzogiorno” su Rai1, potrà ora viverlo in prima persona da testimonial.

I biglietti delle sfilate e degli eventi organizzati all’interno della manifestazione del Carnevale di Putignano 2024 sono acquistabili sul sito Carnevale di Putignano 2024 (e tramite piattaforma oline DoItYourself), nell’HUB della Fondazione del Carnevale di Putignano (prossima apertura) e in tutte le ricevitorie in cui è presente il servizio offerto da DoItYourself.