Casa delle Bambine e dei Bambini, i dipendenti della Multiservizi Bari donano prodotti alimentari

Sono stati donati 1296 pacchi di pasta, 864 bottiglie di salsa di pomodoro e 133 panettoni. Anche quest’anno i dipendenti della Bari Multiservizi Spa, con il supporto della società, hanno voluto manifestare la propria solidarietà nei confronti delle famiglie vulnerabili sostenute dal centro polifunzionale 'Casa delle bambine e dei bambini', attraverso la donazione dei prodotti alimentati, con l’auspicio di contribuire rendere più liete le loro festività natalizie.

"Come ormai accade in occasione delle diverse festività durante l’anno, i dipendenti della Bari Multiservizi hanno voluto testimoniare ancora una volta la loro vicinanza nei confronti di quanti versano in condizioni di fragilità economica e sociale o vivono ai margini - ha commentato l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - A nome della città sento di ringraziare l’azienda per il suo impegno solidale al fianco dell’amministrazione, che cresce di anno in anno e che si sostanzia in una serie di attività diversificate in favore della nostra comunità".