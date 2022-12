Efficientamento energetico delle palazzine, Santa Rita si rigenera: bando da 6,4 milioni, "primo passo per la riqualificazione"

Si avvicina la riqualificazione del quartiere Santa Rita che, attraverso il Pnrr, vedrà un restyling importante delle zone dove si trovano le palazzine di edilizia popolare. Gli uffici del Comune di Bari hanno infatti approvato il progetto esecutivo da circa 6,4 milioni di euro per l'efficientamento energetico di numerosi edifici abitativi.

In particolare i lavori, suddivisi in due lotti, riguarderanno 390 alloggi delle palazzine denominate A, B, D ed E, nonchè altri 156 degli edifici C ed F, per un totale di 3.500 infissi esterni con sostituzione per quelli dei singoli appartamenti e dei vani scala. L'intervento, spiega il Comune, consentirà di migliorare l'efficienza energetica delle singole unità immobiliari riducendo i consumi legati al riscaldamento e, di conseguenza, limitando l'immissione di Co2 nell'aria. I nuovi infissi saranno in pvc con vetri basso-emissivi e camera a gas argon, garantendo anche un elevato isolamento acustico.

L'obiettivo, per il Comune, è quello di indire la gara entro la fine dell'anno, in modo da consentire i lavori nel 2023: "È un primo step - spiega l'assessore cittadino al Patrimonio, Vito Lacoppola - di un programma di riqualificazione dell'intero quartiere Santa Rita finanziato dal Pnrr per circa 20 milioni che dopo circa quarant'anni vedrà le unità abitative acquisire importanti livelli di efficientamento energetico e migliorare la qualità della vita in una zona periferica della città che per troppi anni è rimasta ingiustamente ai margini del tessuto socioeconomico cittadino". Un passo iniziale, dunque, per un programma che prevede il finanziamento di altre opere: tra queste anche il risanamento e la sistemazione di aree esterne, interventi sulla mobilità sostenibile e i parcheggi, la realizzazione di uno spazio pubblico a ridosso della Cava di Maso, un parco attrezzato in via Cascia, un centro per l'infanzia e un'altra struttura dedicata all'educazione ambientale.