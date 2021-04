Checco Zalone balla con Helen Mirren tra bachata e Salento: 'La vacinada' è il tormentone dell'estate Covid

La seconda estate Covid ha già il suo tormentone e non poteva non essere di Checco Zalone: l'attore e regista barese balla con il premio Oscar Helen Mirren sulle note de 'La vacinada', una bachata in spagnolo maccheronico ma con i colori del Salento, fda anni ormai terra di adozione (e di vita) della grande attrice britannica.

Il divertente video è già diventato virale sui social: Zalone è alla ricerca della Grotta della Zinzulusa quando, perso tra le campagne leccesi, s'imbatte in Helen. Checco non sa resistere al suo fascino e, notando la spalla scoperta, le fa' la fatidica domanda: "Vacinada?". Basta un sì per far scattare la 'passione': tra passeggiate sulla spiaggia e partite a carte, Zalone e la Mirren giocano con simpatia e tanta buona leggerezza che attraverso le note e le parole cantate da Luca Medici accompagnerà gli italiani nei prossimi mesi. L'attrice inglese, tra le più famose e premiate a livello internazionale, ha così esaudito un piccolo desiderio, quello di lavorare con Checco, espresso più volte in passato attraverso interviste e attività sui social. Una collaborazione che è già un classico.