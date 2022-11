"Ennesimo furto al distretto socio sanitario di Bitonto", la denuncia di Fp Cisl Puglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"Puntualmente il Distretto Sanitario subisce furti con effrazione di porte, finestre, e danni agli arredi. A denunciarlo il Segretario Regionale FP CISL Puglia Giovanni Stellacci" "Rubano di tutto, computer, tempo fa anche i sanitari montati il giorno prima. Il paradosso è che ciclicamente lamentiamo la mancanza di computer o altri strumenti che per l’acquisto richiedono procedure di gara abbastanza lunghe. Continuano i furti e l’azienda non prende seri provvedimenti. Gli ambulatori hanno subito diversi furti e nel recente passato sono stati utilizzati come dormitorio. Ci sono stati furti nel laboratorio analisi, negli ambienti dell’ADI, il Quartiere operatorio e il CUP. Il problema non riguarda soltanto la perdita di beni materiali, va considerato il rischio per operatori e utenti. Ci sono dati sensibili da proteggere. Va salvaguardata l’igiene del Quartiere operatorio, che è interdetto perfino al personale non dedicato ma durante la notte viene visitato dai ladri. L’azienda batta un colpo e risolva il problema alla radice. Tanto più che si paga la vigilanza per un servizio che si occupa semplicemente di verificare se gli accessi sono chiusi quando il DSS sospende le attività. È il caso di prevedere la presenza fissa di una guardia giurata, o quanto meno di ridurre gli intervalli tra una ronda e l’altra. La misura è colma! Attendiamo urgenti correttivi, in mancanza ci rivolgeremo alle autorità competenti."