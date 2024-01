Città dei Ragazzi a Mola, la Polizia consegna kit sportivi alla sezione giovanile 'Fiamme Oro'

Durante la cerimonia sono stati consegnati 150 kit sportivi contenenti tute, polo, cappellini e zaini. Questa mattina, a Mola di Bari presso la 'Città dei Ragazzi', il Questore di Bari Giovanni Signer, ha incontrato Padre Giuseppe De Stefano ed i ragazzi della struttura ed ha portato gli auguri della Polizia di Stato. Nella sede, lo scorso ottobre, è stata inaugurata la sezione giovanile delle 'Fiamme Oro' della Polizia di Stato, intitolata all’Assistente Antonio Montinaro, Capo Scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci.

La 'Città dei Ragazzi', che si colloca tra le più importanti strutture della Regione per la prevenzione del disagio e della devianza giovanile, è un progetto pilota per il sud Italia, che grazie ad un protocollo d’intesa tra Prefettura di Bari, Comune di Mola di Bari, Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Comunità di Frontiera, promuove l’accoglienza e l’integrazione dei minori in situazioni di disagio per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la devianza minorile ed ogni forma di macro e micro criminalità.

La cerimonia si è conclusa con un incontro amichevole di calcio fra i giovani atleti della comunità, con il fischio di inizio del Questore di Bari.