Centodue insegnamenti aperti anche ai non iscritti all'Uniba: al via i corsi universitari di 'Competenze trasversali'

I corsi potranno essere frequentati dagli studenti universitari, i dottorandi e gli specializzandi, ma anche da cittadini che non sono al momento iscritti all'ateneo barese. Saranno aperte fino al prossimo 30 aprile le iscrizioni per i 102 insegnamenti e laboratori della terza edizione delle 'Competenze trasversali', l’iniziativa dell'Università di Bari che offre un’opportunità di formazione interdisciplinare con docenti professori e ricercatori dell’Ateneo, ma anche esperti qualificati provenienti dal mondo del lavoro. La precedente edizione del progetto ha registrato circa 1.700 iscritti.

Le tematiche sono molteplici e riconducibili a otto macroaree: 'abilità comunicative e artistiche', 'competenze digitali', 'competenze medico-sanitarie e tecnico-scientifiche', 'soft skills', 'management progettuale, imprenditorialità, innovatività e occupabilità', 'ambiente e sostenibilità', 'valorizzazione delle differenze e service learning' e 'politica, welfare e società'.

I corsi sono fruibili gratuitamente per gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi Uniba. Al temine della frequenza delle attività e dopo il superamento di una prova finale, gli studenti dell’Ateneo che avranno inserito i corsi nel loro piano di studi potranno acquisire Crediti Formativi Universitari. Gli studenti che avranno svolto tale esperienza formativa come extracurriculare potranno ottenere un attestato. I corsi sono aperti anche a soggetti esterni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito di un contributo di 67.60 euro più 16 euro di imposta di bollo. Anche gli esterni potranno conseguire un attestato.

"L’apertura di questi corsi anche a cittadini che non sono al momento iscritti all’Università di Bari, ma che siano interessati a potenziare la propria preparazione e qualificazione professionale - spiega Uniba in una nota - è volta a concretizzare l’idea di apprendimento permanente e inclusivo, in ragione del quale l’istituzione universitaria interagisce in modo sinergico con la formazione professionale, le imprese e il territorio".

Le attività si svolgeranno mediante l’utilizzo di metodologie innovative e pratiche di apprendimento attivo, tra le quali sessioni di team-working, seminari interattivi, tecniche di role-playing, laboratori di tipo esperienziale, case studies, focus group.