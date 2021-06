Carta d'identità elettronica, dal 21 giugno diciotto nuovi sportelli attivi per il rilascio: aperte le prenotazioni

Sino al 31 luglio riprenderà il progetto 'Eliminacode' per il rinnovo dei documenti di identità: gli sportelli dislocati in più sedi sul territorio cittadino

Dal prossimo 21 giugno e sino al 31 luglio 2021 riprenderà il progetto “Eliminacode” per il rinnovo dei documenti di identità, anche in vista della stagione estiva. Il Comune di Bari - Ripartizione Uffici Demografici ha perciò previsto l'apertura straordinaria di 18 sportelli dedicati esclusivamente all’emissione di Carte d’Identità Elettroniche, sia nella sede centrale sia in altre, dislocate sull’intero territorio cittadino.

Già da oggi è possibile prenotare il proprio appuntamento al link: https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662.

“Con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria possiamo riprendere a pieno ritmo il lavoro degli uffici e potenziare i servizi maggiormente richiesti - spiega l’assessore ai Servizi demografici Eugenio Di Sciascio -. Sebbene la validità dei documenti di identità sia stata prorogata al 30 settembre, abbiamo voluto offrire ugualmente ai cittadini la possibilità di rinnovare il proprio documento d’identità in formato elettronico così da garantire maggiore tranquillità anche negli spostamenti, in particolare all'estero, e smaltire le richieste inevase in questi mesi difficili. Con 18 sportelli attivi, abbiamo di fatto raggiunto tutta la città, cercando di fornire ai cittadini un servizio adeguato, anche con i nuovi sistemi di contatto e prenotazione attivati. In questo modo saremo in grado di gestire le richieste arretrate e di soddisfare adeguatamente il flusso che si genera normalmente a ridosso delle partenze estive, evitando assembramenti e code”.

Di seguito la mappa e il numero dei punti attivi dal 21 giugno: 3 nella sede centrale - largo Fraccacreta 1; due nella delegazione Carrassi San Pasquale - via Luigi Pinto 3; 2 nella delegazione Santo Spirito - via Fiume 8; 3 nella delegazione Japigia - via Paolo Aquilino 1/3; due nella delegazione San Paolo - via Vincenzo Ricchioni 1; due nella delegazione Palese - via Gino Priolo 8; due nella delegazione Torre a Mare - via Monte Sei Busi 2; due nella delegazione URP Carbonara - piazza Umberto I

Gli sportelli saranno operativi per tre giorni settimanali, anche in orario pomeridiano, oltre che il sabato mattina. Al servizio si continuerà ad accedere esclusivamente previa prenotazione, con una delle seguenti modalità: 1. collegandosi direttamente al portale di prenotazioni Book & Pay del Comune di Bari www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 selezionando dalla lista dei servizi quello di interesse e l'ufficio dove si vuole richiedere il rilascio del documento di identità. Sarà possibile effettuare il pagamento dei diritti direttamente online cliccando sul pulsante “Effettua pagamento”, o presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) presentando l'avviso di pagamento generato a fine procedura di prenotazione cliccando sul pulsante “Genera avviso di pagamento”; 2. contattando l'URP attraverso lo sportello virtuale, disponibile al link https://www.comune.bari.it/sportello-virtuale , selezionando l'ufficio con cui si vuole entrare in contatto (URP) dal menu a tendina “Divisione” ed il servizio di interesse (servizi demografici) dal menu “Servizio”. L'operatore collegato in live chat prenoterà l'appuntamento per il rinnovo del documento. 3. recandosi personalmente presso gli sportelli URP, nelle sedi e negli orari di seguito indicati: sede centrale URP di via Roberto da Bari 1: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30; URP Municipio 1 Japigia - via Paolo Aquilino 1 - martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30; URP Municipio 2 Poggiofranco - stradella del Caffè 26: martedì dalle ore 15.30 alle 17.30, giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30; URP Municipio 3 San Paolo - via Vincenzo Ricchioni 1: lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00, martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30; URP Municipio 4 Carbonara - piazza Umberto I: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30; URP Servizi Demografici centro - largo Fraccacreta 1: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00; URP Servizi Demografici Carrassi - via Luigi Pinto 3 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 17.30; URP Servizi Demografici Santo Spirito - via Fiume 8, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 17.30.