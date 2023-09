Parco Maugeri senza zone d'ombra, l'attacco di FdI: "Il Comune studia soluzioni per rimediare alla grave distrazione"

"Dopo le denunce di Fratelli d’Italia sulle lacune riscontrate proprio nel Parco Maugeri a proposito delle 'isole di calore', prendiamo atto che l’amministrazione comunale si è accorta della grave distrazione ed è corsa ai ripari approvando in Giunta un piano che prevede interventi in tal senso". Lo dichiarano, in una nota, i membri del Coordinamento barese del partito guidato da Giorgia Meloni.

"Sul contenimento delle isole di calore, Fratelli d’Italia era intervenuta l’8 giugno scorso al Parco Maugeri - spiegano i rappresentanti locali del partito - In quella occasione, al di là dell’intervento di rigenerazione, oltre ad evidenziare la mancata bonifica di un ultimo tratto dell’area dell’ex Gazometro, i problemi di accessibilità anche per i non vedenti, l'assenza dei servizi igienici, Fratelli d’Italia aveva stigmatizzato come la realizzazione dell’opera avrebbe di fatto impedito l’accesso nelle ore diurne ai cittadini salvo la scelta di doversi 'arrostire' al sole. Tutto ciò a causa dell’impiego di materiali altamente surriscaldanti (come il cemento) unita alle essenze di verde impiegate che avrebbero manifestato i primi benefici non prima di 6-7 anni".

"Siamo soddisfatti .conclude il Coordinamento di Fdl Bari - che l’assessore ai Lavori Pubblici, Galasso, evidentemente troppo preso a realizzare piste ciclabili che collegano il nulla al niente, abbia fatto tesoro dei nostri suggerimenti, adeguandosi a una tendenza che è tipica delle città europee, ovvero contenere le isole di calore e creare zone d’ombra in città".