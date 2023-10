Claudio Baglioni in concerto a Bari, previste variazioni nelle corse dei bus Amtab e aree per il parcheggio auto

Claudio Baglioni si esibirà nei prossimi giorni a Bari. Per consentire il regolare svolgimento dei concerti, che si terranno nello Stadio della Vittoria, venerdì 20 e sabato 21 ottobre 2023, dalle ore 14 a fine servizio, i bus Amtab delle linee 2, 2/, 6, 22, 27 e 42 effettueranno alcune variazioni di percorso. Inoltre in occasione dell’evento, saranno attivate le aree di sosta circostanti la Fiera del Levante.

Linea 2, in direzione Polivalente Japigia: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via di Maratona effettueranno l’inversione di marcia all’intersezione con via Portoghese ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny.

Linea 2/ in partenza da via Di Maratona: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario; in direzione via di Maratona: i bus eseguiranno i percorsi ordinari effettuando il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny.

Linea 6 in direzione via Camillo Rosalba (Parco Domingo): i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Di Maratona effettueranno l’inversione di marcia all’intersezione con via Portoghese ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny.

Linea 22 in partenza da via di Maratona: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario; in direzione via di Maratona: i bus eseguiranno i percorsi ordinari effettuando il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny.

Linea 27 in partenza da via di Maratona i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario; in direzione via di Maratona: i bus eseguiranno i percorsi ordinari effettuando il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny.

Linea 42 in partenza da via di Maratona: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario; in direzione via di Maratona: i bus eseguiranno i percorsi ordinari effettuando il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny.

Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le predette variazioni di percorso.

Aree di sosta

In occasione dell’evento saranno attivate le aree di sosta circostanti la Fiera del Levante in via Verdi 1, via Verdi 2, Parete Edilizia, via di Maratona, via Bellini, area Piscine Comunali, via Portoghese, via Bisignani, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, via Giordano e via Pinto, Rotonda fronte ingresso Monumentale Fiera del Levante, via San Francesco alla Rena. Il servizio sarà espletato il 20 e 21 ottobre 2023 dalle 8.30 alla mezzanotte, la tariffa unica giornaliera prevista è di 5 euro per l e autovetture.