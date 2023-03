Il progetto di Costa Sud e i sussulti in maggioranza: delibera approvata in Consiglio comunale dopo riflessione 'flash'

Un intoppo sul grande progetto di Costa Sud, risolto poco dopo con un voto all'unanimità dopo una pausa 'di riflessione' all'interno della maggioranza: il Consiglio comunale di Bari, nella seduta di ieri, ha approvato la delibera che prevede, tra le altre cose, il vincolo preordinato all'esproprio delle aree di 4 lotti ( su sei totali) del lungomare interessato dal grande progetto di Costa Sud, la riqualificazione da 75 milioni finanziata prevalentemente dai fondi del Pnrr.

Un passaggio principalmente tecnico, che però ha provocato qualche sussulto all'interno dell'ampia coalizione che sostiene il sindaco Antonio Decaro, intervenuto in aula durante i lavori. La delibera, infatti, era approdata in aula senza il precedente passaggio in Commissione, attraverso un'audizione. Un passo non obbligatorio, che, però, ha evidentemente richiesto un 'coordinamento' ulteriore tra gli esponenti della maggioranza.

A un possibile tentennamento, con possibilità che la delibera venisse ritirata e discussa successivamente, le opposizioni (Centrodestra e M5S) hanno tirato dritto, chiedendo di votare il provvedimento. Dopo lo stop di 'decantazione' chiesto dal consigliere Romeo Ranieri (lista Con), con una riunione flash tra il sindaco e i consiglieri, la delibera è passata con soli voti a favore: "C'è stato un equivoco di competenze - spiega a BariToday il capogruppo della maggioranza, Marco Bronzini (Pd) -. La delibera era dei Lavori Pubblici, non dell'Urbanistica. Eravamo orientati a rinviare perchè alcuni consiglieri avevano espresso il desiderio di un'audizione specifica ma c'è stato un chiarimento. In sostanza si è trattato di un qui pro quo strumentalizzato dalle opposizioni, una tempesta in un bicchier d'acqua".

Diverso il parere delle minoranze: "Di fatto - dice Antonio Ciaula (Fdi) - abbiamo rilevato delle spaccature all'interno della maggioranza. Abbiamo voluto discutere la delibera per l'interesse della città e perchè il provvedimento riguarderà la Bari del futuro. Tra l'altro, vorrei far rilevare come si continui ad andare avanti con progetti singoli, seppur importanti. Perchè l'amministrazione non dota la città di un nuovo Piano Urbanistico Generale? E' una situazione che dura da troppo tempo".

Per Italo Carelli (M5S) "al futuro di quell'area è legato anche quello del governo di questa città. Si tratta della più grande scommessa di questa amministrazione a livello di credibilità politica perchè il percorso progettuale di riqualificazione della zona sud, una volta attuato, darà beneficio a tutto il tessuto cittadino. Riteniamo, però, che i mal di pancia della maggioranza non debbano coinvolgere le opposizioni. E' un teatrino che non ci appartiene".