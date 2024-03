Spettacolo in piazza Libertà ed esibizioni itineranti: la danza aerea accompagnerà il corteo storico di San Nicola

La danza aerea accompagnerà anche quest'anno il corteo storico di San Nicola. Su proposta dell’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci, la giunta comunale ha approvato ieri la delibera che definisce gli indirizzi e le disposizioni per l’organizzazione dell’edizione 2024 del Corteo storico di San Nicola.

Accanto al tradizionale corteo previsto lungo il consueto percorso cittadino (da piazza del Castello fino alla piazza della Basilica di San Nicola), anche quest’anno l’evento sarà impreziosito da uno spettacolo di danza aerea con la direzione artistica di Elisa Barucchieri. Lo scorso 11 marzo, infatti - spiega Palazzo di Città - l’associazione Resextensa ha inviato una nota al Comune di Bari proponendo, per la manifestazione nicolaiana, due quadri spettacolari, di cui uno di volo in piazza Libertà e un altro itinerante che accompagni tutto il percorso del corteo e il volo di saluto al passaggio della caravella, per un importo di 60mila euro (IVA esclusa).

"Trattandosi - viene spiegato in una nota - di un evento di rilievo, unico e irripetibile, ideato appositamente per questa nuova edizione del corteo dall’associazione Resextensa, che vanta una solida reputazione e un’esperienza pluriennale per la quale ha ricevuto il riconoscimento ministeriale di Centro nazionale di produzione per la Danza (2022-24), e considerato che Elisa Barucchieri è una figura di spicco della danza contemporanea nonché autrice di alcune delle produzioni più significative degli ultimi anni (Festival Fellini - Rimini 2020, Opening Cerimony - Giochi di Cortina 2021, Opening Cerimony - Saudi Tour 2023), l’amministrazione ha accolto la proposta riconoscendole i caratteri di unicità, originalità e infungibilità".

La proposta progettuale di Resextensa si incentra su alcuni aspetti del messaggio nicolaiano, dalla determinazione a difendere i più fragili al coraggio di stare dalla parte della verità e della giustizia, fino al racconto del mare che unisce. In particolare lo spettacolo pensato per piazza Libertà, dal titolo “San Nicola degli stranieri”, si svilupperà tra aria e terra, con danze, acrobazie e grandi elementi scenici e con un’attenzione speciale a luci, suono, narrazione e nuove tecnologie, mentre lungo il percorso del corteo la figura del Santo emergerà grazie alla realizzazione di un carro scenografico di grande impatto simbolico e artistico.

La delibera approvata ieri dispone anche che il coordinamento delle azioni di spettacolo venga attentamente curato e definito in collaborazione con il soggetto che si aggiudicherà la realizzazione dell’edizione 2024 del Corteo storico affinché l’intero evento risulti come un momento unitario, rafforzato dalla collaborazione tra più soggetti.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di affiancare alla sfilata in costume lungo le strade e le piazze della città le evoluzioni spettacolari della danza aerea, con l’intento di creare un’atmosfera di stupore e magia al passaggio del Corteo e della tradizionale caravella - commenta Ines Pierucci -. Resextensa è per noi sinonimo di qualità e affidabilità, considerato che Elisa Barucchieri ha contribuito negli anni, in maniera determinante, a rendere la rievocazione della traslazione delle reliquie di San Nicola un appuntamento atteso e spettacolare, in grado di coniugare al meglio la tradizione con l’innovazione artistica. Nei prossimi giorni conosceremo il soggetto vincitore del bando per l’organizzazione del Corteo storico, che dovrà dialogare con Resextensa per definire gli aspetti di dettaglio dell’evento del prossimo 7 maggio, l’ultimo dell’amministrazione Decaro”.