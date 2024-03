Il commercio barese piange Costanzo Caputo: 71 anni fa fondò lo storico negozio di dolciumi

Il mondo del commercio barese piange Costanzo Caputo, anima dello storico negozio 'Caputo Dolciumi' che si trova in via De Giosa, punto di riferimento di leccornie, cioccolata e prodotti per la preparazione dolciaria in città.

A darne notizia è proprio l'attività attraverso un messaggio sui social: "Oggi ci ha lasciato colui che 71 anni fa ha dato vita a questa fantastica avventura chiamata Caputo Dolciumi. Sei stato per noi un amico, un padre e negli ultimi anni un simpatico nonnino… Ma sopratutto sei stato amore, sempre! Grazie Costanzo".