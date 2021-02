Binetto senza più casi Covid, il sindaco invita alla prudenza: "Massima attenzione ai comportamenti individuali"

Il primo cittadino Bozzi: "Questo non significa - rimarca - che possiamo fare ciò che vogliamo, in quanto non saranno tollerati atteggiamenti negligenti e inosservanti della legge"

"Anche l’esito dell’ultimo tampone è negativo. Ciò significa che, al momento, non vi sono casi di contagio da Covid nella nostra comunità": è quanto accade a Binetto, piccolo centro del Barese, dove al momento non vi sono casi Covid.

Lo annuncia su Facebook il sindaco Vito Bozzi: "Questo non significa - rimarca - che possiamo fare ciò che vogliamo, in quanto non saranno tollerati atteggiamenti negligenti e inosservanti della legge. Stamattina, infatti, abbiamo accertato individui in isolamento fiduciario, che liberamente si sono allontanati dalla propria abitazione, in violazione dei provvedimenti restrittivi disposti dalla Asl" conclude Bozzi.