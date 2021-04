Positivo al Covid il sindaco di Corato De Benedittis: "Aiutiamo in tanti a vaccinarsi ma siamo lasciati allo scoperto"

Il primo cittadino: "Nel complesso sto bene. Da casa, continuerò a lavorare in smart working. Avrei potuto vaccinarmi, in quanto docente, ma non l'ho fatto, per correttezza, in quanto in aspettativa"

Il sindaco di Corato, Corrado De Benedettis, è risultato positivo al Covid. L'annuncio è arrivato dal primo cittadino del comune barese in un post su Facebook: "Avendo avuto, ieri sera, una leggera tosse, ho fatto stamattina il test che mi ha dato esito positivo - ha affermato - .Nel complesso sto bene. Da casa, continuerò a lavorare in smart working. Avrei potuto vaccinarmi, in quanto docente, ma non l'ho fatto, per correttezza, in quanto in aspettativa".

"In fondo, chi guida la nave - rimarca- deve prima far salvare i passeggeri. Una riflessione amara: sindaci e amministratori siamo in prima linea nel fronteggiare l'emergenza sanitaria. Stiamo aiutando centinaia di cittadini e cittadine a vaccinarsi. Eppure, siamo lasciati allo scoperto. Nessun vaccino" conclude il sindaco.