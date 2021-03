L'indice Rt in Puglia resta sotto l'1 ma il rischio è moderato: i nuovi dati del monitoraggio Covid

E' quanto emerge dall'analisi settimanale (riferito al periodo tra il 22 e il 28 febbraio) dell'epidemia Covid in Italia contenuto nel dossier di oggi che determinerà il colore delle zone per la prossima settimana, con le relative restrizioni.

In Puglia l'indice Rt resta sotto l'1, più precisamente allo 0,93 ma il livello di rischio, anche a causa della situazione legata a focolai e casi in aumento, è moderato con alta probabilità di progressione: è quanto emerge dal monitoraggio settimanale (riferito al periodo tra il 22 e il 28 febbraio) dell'epidemia Covid in Italia contenuto nel dossier di oggi, riportato da Today, che determinerà il colore delle zone per la prossima settimana, con le relative restrizioni.

Non ancora chiaro il destino pugliese che sarà reso noto tra poche ore, anche se la probabilità maggiore resta quella di un passaggio dal giallo in arancione. Complessivamente in Puglia l'incidenza dei casi per 100mila abitanto è di 169,73 mentre sono stati segnalati 6710 casi settimanali. Lo scenario di trasmissione è quello più basso, l'1.