Un 'scuola di orecchiette' per 50 bambini a Torre a Mare, Decaro fra gli 'assistenti' dello chef

"Questa mattina per una bellissima coincidenza mi sono ritrovato nella parrocchia di Torre a Mare a fare da assistente allo chef Donato Carra che spiegava ai bambini come si fanno le nostre orecchiette". Sono queste le parole con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato la sua insolita prestazione culinaria, in occasione dell'evento organizzato dall'associazione 'I care' e la parrocchia San Nicola, in collaborazione con la Divella. L'azienda ha messo a disposizione di oltre 50 i bambini, dai 2 ai 10 anni, la sapienza dello chef Donato Carra per insegnare ai piccoli le tecniche di preparazione della pasta.

Decaro chiude il post con un tocco di ironia: "Nei momenti di pausa, vista l’accoglienza di Don Fabio, ho chiesto un corso a parte per imparare a fare gli strozzapreti".