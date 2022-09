"Come una discarica a cielo aperto", residenti di corso Cavour esasperati per il degrado sotto il ponte

Una vera e propria "discarica a cielo aperto" sotto il ponte di corso Cavour, nel centro di Bari, tra rifiuti, odori nauseabondi e sporcizia. La segnalazione è dell'associazione Sos Città che ha raccolto numerose lamentele dei residenti.

"Ci contattano - racconta Danilo Cancellaro di Sos Città - ogni volta disperati per via della situazione che ormai quotidianamente sono costretti a vivere e a sopportare. Le problematiche segnalate vanno dalle più disparate: dai rifiuti per strada ai vasconi delle piante trasformate in vere discariche a cielo aperto, dalla puzza tremenda di urina alla presenza di deiezioni, non solo canine purtroppo, ritrovate nel tempo"

"La situazione più pericolosa però è il bruttissimo giro di tossicodipendenti che, in qualsiasi ora del giorno o della notte, approfittano della zona un po' più nascosta, per far uso indisturbato di sostanze stupefacenti con l'aggravante di lasciare materiale e siringhe per terra e alla mercé di tutti. Soprattutto di sera la zona diventa poco raccomandabile per la presenza di persone ubriache o, peggio ancora, sotto effetto di sostanze stupefacenti" prosegue Dino Tartarino.

"Quello che più ci indigna è che ci ritroviamo in una delle zone principali della città, dinanzi ad alcuni palazzi che rappresentano anche la storia della nostra Bari come il palazzo che ospita il liceo Scacchi appunto o il palazzo Borracci, proprio ai piedi del ponte. I residenti ci hanno raccontato di aver segnalato più volte, ma senza successo" rimarcano Cancellaro e Tartarino.