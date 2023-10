Marciapiede 'sfondato' in via Isonzo a Bari: "E' pericoloso", i residenti chiedono interventi immediati

Un marciapiede potenzialmente "pericoloso" con un tombino di Acquedotto Pugliese ormai 'incavato' tra mattonelle rotte: è quanto fanno notare alcuni cittadini del quartiere Carrassi di Bari in via Isonzo, a pochi passi dal Liceo Artistico. Una zona frequentata soprattutto durante le mattine per il via vai attorno alla scuola.

I residenti chiedono interventi al più presto, per scongiurare cadute per coloro che passano lungo quell'isolato: "Abbiamo segnalato più volte il problema - spiegano a BariToday - ma nessuno è ancora intervenuto".