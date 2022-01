Apulia Film Commission nella bufera, consiglieri si dimettono. Emiliano convoca assemblea dei soci

"La Regione Puglia è socia della fondazione Afc insieme a 54 Comuni Pugliesi e segue con attenzione e preoccupazione tutta la situazione culminata nelle dimissioni di alcuni membri del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione della Presidente Dello Monaco e del Consigliere Vaccari, entrambi indicati dalla Regione Puglia". Così, in una nota, il presidente della Regione Michele Emiliano interviene sulle vicende che in questi giorni vedono al centro l'Apulia Film Commission, in cui, venerdì scorso, tre consiglieri su cinque si sono dimessi.

Sullo sfondo ci sono le tensioni ai vertici della Fondazione, e la vicenda relativa alla presunta aggressione che la presidente, Simonetta Dellomonaco, ha denunciato di aver subito da parte del direttore generale. La stessa Dellomonaco, in una lettera diffusa sabato, ha avanzato perplessità sulle dimissioni, richiamando la decisione che il Cda avrebbe dovuto a breve assumere in merito al procedimento disciplinare aperto a carico dello stesso direttore. In una lettera, decine di associazioni di donne e di impegno politico e culturale hanno espresso sostegno alla presidente, chiedendo l'intervento di Emiliano.

"Data l’evoluzione della vicenda - si legge ancora nella nota - la Regione Puglia ritiene necessaria l’immediata convocazione dell’assemblea dei soci, unico organo della Fondazione titolato ad assumere le decisioni che l’attuale situazione della Fondazione richiede. Pertanto, al fine di esaminare la situazione assieme agli altri soci, la Regione Puglia chiede l’immediata convocazione della assemblea alla Presidente del cda Dello Monaco, che riferirà sull’accaduto e sull’operatività di Afc".