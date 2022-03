Dipingi la Puglia, vola negli States

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Presso l'Info Point di Molfetta, nel centro storico molfettese, l'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo come I Love Molfetta, ha presentato un nuovo progetto dal nome "Dipingi la Puglia" (Painting Puglia) partorito dalla mente poliedrica di Roberto Pansini. Si tratta di opere d'arte legate al territorio pugliese, il progetto "Dipingi la Puglia" attraverserà l'oceano per raggiungere le comunità italo- americane. Per la realizzazione e selezione dei dipinti, l'Associazione Oll Muvi si è avvalsa della collaborazione con la "Società di Cultura Europea Caracciolo" che ha visto una notevole adesione di artisti disponibili a realizzare e "mettere in mostra" ciascuno la propria opera, con diverse tecniche di pittura, tutte che raccontano la nostra meravigliosa Regione Puglia. Tutte le opere raccolte e selezionate in collaborazione con il presidente del sodalizio, il professore Mimmo Facchini, daranno vita ad una mostra itinerante negli USA, grazie ad un corposo e articolato progetto che prevede iniziative culturali, istituzionali ed artistiche, l'obiettivo è sempre promuovere la Puglia come meta turistica per gli americani. Durante la serata, presentata dalla giornalista Paola Copertino, sono state illustrate le finalità del progetto e presentati gli artisti che hanno aderito all'iniziativa, ognuno di loro, con entusiasmo, ha presentato la sua opera. Il messaggio che è stato lanciato è un invito gli emigrati molfettesi, affinchè possa ripartire ed essere valorizzato un turismo di ritorno, legato proprio alle radici. Sono ben nove artisti che hanno concesso l'utilizzo delle loro opere, Vincenzo Ciannamea, Francesco Roselli, Anna Maria De Palma, Angelica Curci, Domenico Camporeale, Vito Gianfreda, Don Giuseppe De Candia, Maria Addamiano e Michele Mangano. Per l' Infopoint Turistico di Molfetta è intervenuta Lucrezia Modugno che ha sottolineato l'importanza di queste iniziative, che possano davvero fare ripartire un turismo, far conoscere il territorio e venire a visitarlo.In vetrina all'infopoint, è possibile visionare, in questi giorni, tutte le opere, sono tutte in cornice in uno schermo ben posizionato su un cavalletto artistico. Ha poi preso la parola il presidente dell' Associazione Oll Muvi, I Love Molfetta, Roberto Pansini che ha ringraziato tutti per la disponibilità, si è soffermato sui dettagli delle iniziative e sull'importanza di creare rete fra associazioni, privati ed istituzioni. Il progetto vede come capofila l'Associazione Oll Muvi ed è condiviso con l'associazione Madonna dei Martiri di Hoboken, nel New Jersey e numerose altre partnership istituzionali Italo americane. Il progetto "Dipingi la Puglia" rientra negli interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo, della Regione Puglia alle iniziative meritevoli delle associazioni iscritte all'albo regionale. Il logo è stato realizzato dalla giovane agenzia di comunicazione e marketing EVOLVE di Molfetta, una pennellata di colore giallo, capace di emozionare e di trasportarci verso la nostra Regione Puglia, dove il sole non manca mai, un terra genuina e visionaria. La giornalista Paola Copertino ha ringraziato e salutato tutti i presenti con una frase di ottimismo: "siamo sicuri della valenza del progetto perchè proprio in questi periodi, come diceva don Tonino, bisogna coltivare la bellezza". #dipingilapuglia #paintingpuglia #pugliesinelmondo #ilovemolfetta #weareinmolfetta #associazioneollmuvi #hobokenitalianfestival #newjersey #america #regionepuglia