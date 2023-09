Il pianista barese Emanuele Arciuli nominato tra gli accademici effettivi di Santa Cecilia, Decaro: "Orgoglio per la nostra città"

Il pianista barese di fama internazionale Emanuele Arciuli è stato nominato tra i componenti effettivi dell'Accademia di Santa Cecilia, prestigiosa istituzione musicale romana nota in tutto il mondo.

Un plauso al riconoscimento è giunto dal sindaco di Bari, Antonio Decaro: "Che il maestro Arciuli sia uno straordinario musicista e un uomo di grandissima cultura lo sapevamo già - dichiara il primo cittadino -, come pure conosciamo la sua grande versatilità e la curiosità intellettuale fortissima, che lo spinge a misurarsi con imprese e progetti sempre nuovi che, come nel caso del Bari Piano Festival, diventano patrimonio di una comunità ben più ampia di quella degli esperti o degli appassionati di musica. Emanuele Arciuli rappresenta per questa amministrazione un interlocutore privilegiato, un riferimento e, mi permetto di dirlo, un amico prezioso. Per questo siamo particolarmente felici di questo nuovo riconoscimento tributatogli dall’istituzione musicale più prestigiosa del nostro Paese" conclude Decaro.