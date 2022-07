Tanti accessi al Pronto Soccorso per caldo e aumento del Covid, la Regione e l'Asl: "Garantire coperture con medici ospedalieri"

Una disposizione firmata dall'assessore pugliese alla Sanità, Rocco Palese, e dal direttore del dipartimento regionale Salute, Vito Montanaro, e rivolta alle Asl, chiede a tutti i medici ospedalieri, di qualsiasi reparto, di prestare servizio nei pronto soccorso per garantire le coperture dei turni durante il periodo estivo.

Il provvedimento mira a far fronte ad una situazione complicata sia per l'aumento degli accessi dovuto al caldo, che all'incremento dovuto all'impennata di casi Covid delle ultime settimane. Il provvedimento è già valido dal 1° luglio. L'intento è quello di alleviare le criticità rappresentate dai direttori dei pronto soccorso in merito alle difficoltà di copertura dei turni solo con il personale al momento in servizio, per evitare di creare problemi ai cittadini che necessitano di assistenza.