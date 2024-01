La 'Befana' all'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari: Polizia Locale e Vigili del Fuoco portano doni ai piccoli pazienti

Una rappresentanza della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco hanno consegnato, questa mattina, alcuni doni ai piccoli degenti dell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari. Un appuntamento tradizionale in occasione dell'Epifania, ricorrenza nella quale da molto tempo gli operatori della sicurezza pubblica effettuano gesti di solidarietà. Giochi e sorrisi per i bambini ricoverati e le loro famiglie, per una giornata all'insegna del divertimento. L'iniziativa si è svolta con la partecipazione del Roarty Club Bari Alto Terra dei Peuceti.