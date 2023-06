In città arrivano i pattinatori di 'Bari Roller Days': ecco le limitazioni al traffico previste nel prossimo week end

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva “Bari Roller Days PPUG”, promossa dall’associazione Pattinatori di Bari per promuovere e divulgare la pratica del pattinaggio in linea coinvolgendo atleti e amatori provenienti anche da altre città d’Italia, che si terrà domani, venerdì 16 giugno, sabato 17 e domenica 18 giugno, la Polizia locale ha predisposto alcune limitazioni al traffico.

Il giorno 16 giugno 2023, dalle 19.30, relativamente al passaggio degli atleti, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso: via A. Sordi, corso Cavour, via Carulli, piazza Luigi di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, viale Unità d’Italia, via Pisanelli, corso Benedetto Croce, Parco Rossani (sosta 10 minuti circa), largo Ciaia, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale don Luigi Sturzo, viale Papa Giovanni XXIII, via Cotugno, cavalcavia Solarino, nuovo sottovia Cutugno e rotatoria, via Mazzitelli, via Matarrese, via Redi, Parco Dell’Andro (sosta 10 minuti circa), via Pappacena, via Caccuri, via Matarrese, via cardinale Ciasca, via Camillo Rosalba, viale Madre Teresa di Calcutta, via Gandhi, via Petroni, viale Kennedy, Parco 2 Giugno (sosta 15 minuti circa), viale della Resistenza, viale Di Vittorio, via Re David, via Postiglione, via Amendola, via Capruzzi, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, lungomare Di Cagno Abbrescia, Torre Quetta.

Il giorno 17 giugno 2023, dalle 10.30, relativamente al passaggio degli atleti, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso: via A. Sordi, via XXIV Maggio, largo Bruno, lungomare Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare Nazario Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, lungomare Di Cagno Abbrescia, lungomare Giovine, via Interesse, Stazione di Servizio Dill’s (sosta 5 minuti circa), via Interesse, strada San Giorgio, strada detta della Marina, strada Scizze, via Colonna, via Bari, via Signorile, via Leopardi, piazzetta Mar del Plata, piazza del Porto (sosta), via dei Trulli, via Fontana Nuova.

Il giorno 18 giugno 2023, dalle 16.30, relativamente al passaggio degli atleti, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso: via Sordi, corso Cavour, via Calefati, via Cairoli, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, lungomare Starita (sosta presso il Faro di San Cataldo), lungomare Starita, via Pinto, via Giordano, via Verdi, via Mercadante, via Respighi, Pineta di San Francesco.