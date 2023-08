Ipotesi stralcio fondi per il parco ex Fibronit a Bari, l'ira dei cittadini: "Pronti a scendere in piazza"

I cittadini di Japigia potrebbero scendere in piazza nelle prossime settimane per protestare contro l'ipotesi di stralcio dei fondi destinati alla realizzazione del parco nell'ex Fibronit di Bari, ipotizzata dopo la rimodulazione della tranche destinata all'Italia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), concordata da Governo ed Europa. Un taglio di 13 milioni di euro a fronte dei 16,5 per realizzare l'opera.

"Siamo pronti ad una grande manifestazione da tenersi nel mese di settembre" spiega Nicola Brescia, presidente del Comitato di cittadini che da anni si batte per il parco.

"Ci giungono richieste da tanti cittadini e associazioni. Se ci saranno passi indietro, bene, ma se continueranno ad insistere sullo stralcio dei fondi Pnrr - rimarca e conclude Brescia - destinati alla realizzazione del Parco della Rinascita, scenderemo in piazza per urlare la nostra contrarietà. Non ci fermerete".