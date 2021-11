Dalla semina ai ciliegi piantati in giardino, così a Poggiofranco i piccoli alunni celebrano la 'Festa dell'albero'

Le iniziative promosse dal 17esimo circolo didattico in collaborazione con Legambiente: per una settimana i bimbi saranno impegnati in diverse attività ispirate ai temi della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente