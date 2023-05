Festa di San Nicola 2023, ecco il 'piano sicurezza': previste limitazioni al traffico in città

La Polizia Locale ha previsto una serie di limitazioni al traffico e alla viabilità per consentire lo svolgersi dei festeggiamenti, religiosi e laici, organizzati per la festa patronale di San Nicola, prevista dal 7 al 9 maggio.

Da giovedì 4 fino al 6 maggio è istituito il divieto di fermata in piazza della Libertà e strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone. Il 6 maggio è istituito il divieto di fermata anche sul piazzale IV Novembre e sul lungomare Imperatore Augusto, comprese le stradine che adducono alla Città Vecchia.

Il 6 maggio, dalle ore 18 a mezzanotte, al passaggio della 'rievocazione dello sbarco e della consegna delle ossa di san nicola', è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: molo Sant'Antonio, piazza Mercantile, via Fragigena, strada Palazzo di Città, piazzetta Sant’Anselmo, piazza S. Marco, strada S. Marco, via Carmine.

Il 7 maggio è istituito il divieto di fermata nelle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, via Palazzo di Città, lungomare Imperatore Augusto, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza della Libertà, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, via Ruggero il Normanno, via Melo, via Piccinni, corso Cavour, via Abate Gimma, via Calefati, via Putignani, via Fiorese, molo S. Nicola, lungomare Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, largo Bruno, largo Adua, piazza A. Diaz, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, piazza Gramsci, via Matteotti, via Mele, via Egnatia, via Gorizia, via Arcivescovo Vaccaro, via Addis Abeba, via Cattaro, via Spalato, via Ragusa, via Ballestrero, piazza Poerio, via San Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso De Tullio.

Sarà vietato transitare il 7 maggio sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, via Palazzo di Città, lung.re Imp. Augusto (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola), piazzale IV Novembre, c.so Vittorio Emanuele II, piazza Libertà, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, strada Palazzo dell’Intendenza, via B. Petrone, via Villari, via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II, via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni, via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni, via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni, via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II, via Piccinni, c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate, via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour, via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo, via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour, via Fiorese, molo S. Nicola, lung.re Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, largo G. Bruno, largo Adua, piazza A. Diaz, lung.re N. Sauro, via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro, via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia, via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia, via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro, via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia, via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro, via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia, via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro, via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa), via Lombardi, via Latilla, corso sen. A. De Tullio.

Dalle ore 17 a mezzanottte del 7 maggio è istituito il doppio senso di circolazione, esclusivamente per gli autobus urbani, sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal civico 45 al civico 75). Dalle ore 17 alle ore 24, comunqueè istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via Bonazzi, via Carducci, tratto compreso tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi, via Napoli, tratto compreso tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi

Il percorso del Corteo storico del 7 maggio

Dalle ore 20.30, il percorso interessato dal passaggio della rievocazione storica è il seguente: piazza Federico II di Svevia, via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, c.so Vittorio, Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, arco S. Nicola, largo Urbano II, piazza S. Nicola.

Divieti previsti per l'8 maggio

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, via Palazzo di Città, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone, piazza della Libertà, piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia, piazza Federico II di Svevia, via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, strada Palazzo dell’Intendenza, via B. Petrone, via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni, via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II, via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni, via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II, c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate, nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre), nel tratto compreso tra via Imbriani e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre), area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di viaCognetti ed il prolungamento di via Dante, via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour, via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo, via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour, via Fiorese, molo S. Nicola, lung.re Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, largo G. Bruno, largo Adua, piazza A. Diaz, via Giandomenico Petroni, lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S, piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno, via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro, via Mele, via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia, via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro, via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia, via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro, via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia, via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro, via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa), via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS, piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi), via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani), c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via Caracciolo e via Oreste, eccetto bus dei pellegrini autorizzati, corso sen. A. De Tullio, lato terra, tratto compreso tra il semaforo ingresso Porto e discesa Porto Nuovo

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. lung.re Imp. Augusto

f. piazzale IV Novembre

g. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via De Rossi

h. piazza della Libertà

i. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia

j. piazza Federico II di Svevia

k. via Boemondo

l. strada Palazzo dell’Intendenza

m. via B. Petrone

n. via Villari

o. via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

p. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

q. via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

r. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni

s. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

t. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

u. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via De Rossi

v. c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

- nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

w. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

x. via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo

y. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

z. via Fiorese

aa. molo S. Nicola

bb. lung.re Di Crollalanza

cc. piazza Eroi del Mare

dd. largo G. Bruno

ee. largo Adua

ff. piazza A. Diaz

gg. lung.re N. Sauro

hh. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

ii. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia

jj. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

kk. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

ll. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

mm. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

nn. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

oo. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

pp. via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa)

qq. corso sen. A. De Tullio

r. c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via Caracciolo e via Oreste

Di seguito si rende noto il percorso interessato dal passaggio delle processioni religiose:

• dalle ore 06.45 la processione seguirà il seguente tragitto:

piazza S. Nicola, Arco Angioino, piazzetta 62 Marinai, via delle Crociate, strada del Carmine, via Tancredi, Arco della Neve, piazza Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, attraversamento atrio interno Palazzo del Governo, piazza Libertà, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, c.so Cavour (sino all’altezza della fontana monumentale) e ritorno sulla stessa c.so Cavour (corsia di marcia con direzione verso piazzale IV Novembre) sino a piazza Eroi del Mare, piazza Eroi del Mare, lung.re A. Di Crollalanza, molo S. Nicola

• dalle ore 20.00 la processione seguirà il seguente tragitto:

molo S. Nicola, lung.re A. Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, via Fiorese, c.so Cavour (corsia lato attività commerciali), piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese

Divieti previsti per il 9 maggio

1. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. lung.re Imp. Augusto

f. piazzale IV Novembre

g. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone

h. piazza Libertà

i. via Boemondo

j. strada Palazzo dell’Intendenza

k. via B. Petrone

l. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

m. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

n. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

o. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

- nel tratto compreso tra via Imbriani e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre);

- area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante

p. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

q. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo

r. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

s. via Fiorese

t. molo S. Nicola

u. lung.re Di Crollalanza

v. piazza Eroi del Mare

w. largo G. Bruno

x. largo Adua

y. piazza A. Diaz

z. via Giandomenico Petroni

aa. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.

bb. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

cc. via Dalmazia, tratto compreso tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli

dd. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

ee. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

ff. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

gg. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

hh. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

ii. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

jj. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

kk. via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa)

ll. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.

mm. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi)

nn. via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani)

oo. corso sen. A. De Tullio:

- lato terra, tratto compreso tra il semaforo ingresso Porto e discesa Porto Nuovo

- lato mare, tratto compreso tra il varco “Capitaneria” ed il cancello chiuso subito dopo il palazzo della Dogana, eccetto autobus extraurbani e bus dei pellegrini autorizzati per la sola salita e discesa dei passeggeri

2. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati per la Celebrazione Eucaristica in Basilica di S. Nicola con obbligo di parcheggio in largo Abate Elia) sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. lung.re Imp. Augusto

f. piazzale IV Novembre

3. dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre

b. piazza Libertà

c. via Boemondo

d. strada Palazzo dell’Intendenza

e. via B. Petrone

f. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni

g. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

h. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

i. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Cairoli

j. c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

- nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

k. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

l. via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo

m. via Fiorese

n. molo S. Nicola

o. lung.re Di Crollalanza

p. piazza Eroi del Mare

q. largo G. Bruno

r. largo Adua

s. piazza A. Diaz

t. lung.re N. Sauro

u. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

v. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia

w. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

x. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

y. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

z. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

aa. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

bb. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

cc. via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa);

dd. corso sen. A. De Tullio