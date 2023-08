Festa di San Nicola nel quartiere Torre a Mare, fino al 7 agosto previste limitazioni al traffico

Dal primo agosto, fino a martedì 8 agosto, si terrà la festa patronale di San Nicola nel quartiere Torre a Mare di Bari, organizzata dalla comunità dell’omonima parrocchia.

Il programma della festa prevede sabato 5 e domenica 6 agosto le celebrazioni eucaristiche, il corteo storico e la processione per le vie del quartiere, mentre dal primo agosto a venerdì sono previsti uno spettacolo musicale, una festa danzante, una serata di musica italiana e un musical. Lunedì 7 agosto in programma una serata speciale in piazza con Uccio De Santis e martedì spaghettata comunitaria finale.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni liturgiche, la Polizia Locale, con apposita ordinanza, ha disposto le seguenti limitazioni al traffico e alla sosta.

I giorni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 agosto 2023, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: piazzetta Mar del Plata, viale Principi di Piemonte, lungomare Duca degli Abruzzi, via Leopardi (tratto compreso tra via XXIV Maggio e piazzetta Mar del Plata).

Dalle ore 19.30 e, comunque, fino a termine manifestazione, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: lungomare Buonsante, viale Principi di Piemonte, piazzetta Mar del Plata, lungomare Duca degli Abruzzi, via Leopardi, via Monte Grappa (tratto compreso tra via Tripoli e via Leopardi)-

Il giorno 5 agosto 2023, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: via dei Trulli, viale Grotta della Regina (lato mare), lungomare Andrea Buonsante (lato mare), piazzetta Mar del Plata (lato mare), lungomare Duca degli Abruzzi (lato mare), via Dante Alighieri

Dalle ore 20.00 e, comunque, fino a termine manifestazione, relativamente al passaggio del Corteo Storico, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: partenza da Cala Colombo, via dei Trulli, via Lama di Giotta, via Dante Alighieri, piazza del Porto, piazzetta Mar del Plata, lungomare Duca degli Abruzzi, lungomare Andrea Buonsante, via Grotta della Regina, inversione di marcia e ritorno su via Grotta della Regina, lungomare Andrea Buonsante, lungomare Duca degli Abruzzi, piazzetta Mar del Plata, piazza del Porto.

Il giorno 6 agosto 2023, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: via San Nicola, piazza della Torre (tratto compreso tra via San Nicola e via De Pinedo), piazza della Torre (tratto compreso tra via De Pinedo e via Roma), via Roma (tratto compreso tra piazza della Torre e via dei Pescatori), via dei Pescatori, via Dante (tratto compreso tra via dei Pescatori e piazza del Porto).

Dalle ore 10.30 e, comunque, fino a termine manifestazione, relativamente al passaggio della Processione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: partenza da via San Nicola, piazza della Torre, via Roma, via dei Pescatori, via Dante, piazza del Porto.

Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: via Monte Sei Busi, via San Nicola (tratto compreso tra via Monte Sei Busi e via Montegrappa), via Montegrappa (tratto compreso tra via San Nicola e via Colombo), piazza della Torre (tratto compreso tra via Istria e via Adriatica).

Dalle ore 19.00 e, comunque, fino a termine manifestazione, relativamente al passaggio della Processione, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: partenza da piazza del Porto, piazzetta Mar del Plata (lato Miramare), via Principe di Piemonte, via Leopardi, via Monte Sei Busi, via San Nicola (ingresso Chiesa), via Montegrappa, via Colombo, via Istria, piazza della Torre (lato Mordicchio), piazza del Porto.