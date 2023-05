Festa delle Scienze Sostenibili nella scuola Carrante di Bari, inaugurata l'Aula Natura: "Progetto che completa l'orto didattico"

Durante la manifestazione è stata inaugurata l'Aula Natura, con due microhabitat floreali impiantati nei giardini della scuola. Si è svolta ieri mattina, negli spazi esterni della scuola primaria Carrante dell’Istituto Comprensivo, Michelangelo di Bari, la Festa delle Scienze Sostenibili.

L'iniziativa che ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria, ha visto la presentazione del progetto 'Aula Natura' finanziato con fondi del Comune di Bari: la nuova 'siepe delle farfalle' e la composizione 'macchia mediterranea' hanno cosi completato il lavoro avviato nello scorso anno scolastico con la realizzazione dell'orto didattico.

La progettazione dell’Aula Natura rientra nell’Outdoor Education, un nuovo approccio metodologico che si sta affermando nel panorama educativo: sempre più numerosi sono, infatti, gli studi che ne considerano le implicazioni sullo sviluppo e sul benessere. L’interazione educativa con l’ambiente costituisce la premessa per la costruzione di un sapere attivo, in grado di offrire un contributo per una crescita personale e sociale.