Festival di Sanremo, Anna Oxa chiude al 25esimo posto. Sul palco arriva il 'dialetto barese' di Lolita Lobosco

La cantante barese, Anna Oxa, si è classificata al 25esimo posto della classifica finale del Festival di Sanremo. Ieri sera, durante l'ultimo atto della manifestazione, l'artista si è esibita con il suo brano 'Sali', portando in scena il concept del look che l'ha contraddistinta in tutta la settimana: acconciatura e vestiti indossati sono stati all'insegna della spiritualità senza fronzoli estetici. L'immagine provocatoria e la performance intensa non ha però permesso alla Oxa di scalare la classifica nella serata conclusiva, chiusa nelle retrovie. La vittoria del Festival è stata conquistata da Marco Mengoni che ha preceduto sul podio Lazza e Mister Rain.

Sul palco sanremese ieri sera si è parlato anche dialetto barese con l'attrice Luisa Ranieri che ha spiegato il metodo con cui ha imparato le espressioni locali per interpretare il personaggio di Lolita Lobosco. L'artista partenopea ha dichiarato di pensare la parte recitata prima in napoletano e poi di trasformarla con la cadenza barese. Stasera andrà in onda su Rai 1 l'ultimo episodio della fortunata serie che vede Luisa Ranieri nei panni del vice questore di Bari, Lolita Lobosco.