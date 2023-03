Piantumazione dell'ex Fibronit ed asfalto ecologico nel sottovia Quintino Sella: due sì dalla Giunta comunale di Bari

La Giunta comunale di Bari ha approvato questa mattina lo schema di Accordo di programma per l’adozione di misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria nel Comune di Bari attraverso il finanziamento dell’intervento di piantumazione, dell’importo di 3milioni 500mila euro, da eseguire nell’ambito della realizzazione del parco multifunzionale nell’area della ex Fibronit e di quello per la realizzazione di pavimentazione fotocatalitica con rivestimento in biossido di titanio, del valore di 100mila euro, nell’ambito della riqualificazione della viabilità e dei marciapiedi del sottovia Quintino Sella.

Le risorse disponibili rivengono dall’Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra la Regione Puglia e il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con il quale sono stati individuati gli interventi da eseguire in aree più a rischio a causa delle emissioni inquinanti.

“Entrambi sono interventi che mirano a contrastare l’inquinamento atmosferico - commenta Giuseppe Galasso -. Si tratta di un accordo che segue quello regionale di qualche settimana fa e che prevede l’impiego di fondi regionali per finanziare il primo lotto relativo alla realizzazione del parco sulla ex area Fibronit corrispondente alle opere a verde. Oltre a questo intervento è prevista la sperimentazione della posa dell’asfalto fotocatalitico nel sottopasso di via Quintino Sella, particolarmente trafficato non solo per il transito continuo di automobili ma anche per il passaggio di tanti pedoni, con l’intento di favorire condizioni ambientali più salubri a loro beneficio. A breve potremo sottoscrivere l’accordo e subito dopo mandare in gara il progetto attinente al parco, visto che gli altri 11 milioni necessari a terminare l’opera sono stati finanziati dai fondi PNRR. Un bando a parte sarà anche pubblicato per la posa dell’asfalto fotocatalitico, capace di trasformare, attraverso la fotocatalisi, l’ossido di azoto e zolfo in sostanze non tossiche”.

“Questi interventi, individuati insieme al mio collega ai Lavori pubblici, sono estremamente importanti per la qualità dell’aria della nostra città - prosegue l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli -. In particolare, accanto all’impegno dell’amministrazione per la realizzazione del grande parco sulla ex Fibronit con una significativa dotazione di verde in grado di sottrarre CO2 all’ambiente, la sperimentazione dell'asfalto fotocatalitico nel sottopasso di via Quintino Sella rappresenta un test utile a valutare il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la reazione di questo speciale asfalto all’illuminazione artificiale. Questo intervento sarà preceduto da un monitoraggio di Arpa Puglia che, attraverso una stazione mobile, analizzerà la qualità dell’aria anche dopo la posa del nuovo asfalto”.