'Le belle storie non finiscono mai', alla Fiera del Levante lo show di Barucchieri e ResExtensa incanta i visitatori

Uno show che ha incantato i numerosi visitatori della prima giornata, effettiva, della Fiera del Levante 2022 a Bari: è stato un successo, ieri sera, lo spettacolo di Elisa Barucchieri e della ResExtensa Dance Company tra acrobazie, suggestioni e coreografie mozzafiato.

Un omaggio alla Fiera intitolato 'Le belle storie non finiscono mai' per un racconto che passa di generazione in generazione, sulla lunga e affascinante storia della Campionaria. Cinquanta figuranti con la regia e i testi firmati da Gianpiero Francese. Per i visitatori, un momento di spettacolo da passare con gli occhi all'insù.