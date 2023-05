'Bluerose', il film del regista barese Mimmo Mongelli presentato in anteprima a New York

Una giovane vedova durante la pandemia decide di fare scelte estreme. È la storia che si narra nel film 'Bluerose', opera del regista barese Mimmo Mongelli, con protagonista l’attrice Antonella Maddalena. Il film sarà presentato in anteprima mondiale, martedì 9 maggio alle 18, al John Calandra Italian American Institute, all’interno della City University of New York.

Alla visione del lungometraggio saranno presenti: Anthony Julian Tamburri della Dean & Distinguished Professor, la prof.ssa Eugenia Paulicelli della CUNY, i membri della comunità italiana e pugliese di New York ed esponenti di spicco della cinematografia e della cultura della settima arte tra Italia e Stati Uniti.

Scritto e sceneggiato da Mimmo Mongelli, con la direzione generale di produzione affidata a Ennio Pontis e il montaggio di Massimo Cerbera, il film è stato girato interamente a Bari tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Prodotto da 7th Art International Agency e Mimmo Mongelli con il sostegno del Ministero della Cultura, 'Bluerose' è stata realizzata con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del Por Puglia Fesr-Fse2014/2020. Per la realizzazione del film sono state impegnate 8 unità lavorative pugliesi, tra cast artistico e troupe.

'Bluerose' rappresenta un atto di coraggio ispirato ai linguaggi espressivi del Nuovo Cinema. Il lavoro cinematografico si è basato su attori in grado di improvvisare, ricercando continuamente il personaggio, per dargli una forma, che non segua un copione prestabilito e che viva innanzitutto di verità.

L’opera si orienta verso una ricerca costante di quotidianità e di interiorità ma, allo stesso tempo, è pervaso da una tensione poetica verso il pensiero filosofico. Lo sguardo del regista e la realtà attraversata dall’attrice si fondono, illuminati solo da fonti naturali o di qualche elettrodomestico o lampada. La partitura musicale originale di Mattia Vlad Morleo, è una tessitura intrecciata con le immagini. 'Bluerose', è un film indipendente, non convenzionale, che restituisce una storia intima, forte ed emozionante.