Decaro in 'versione terracotta': il sindaco in posa per promuovere la Fiera del fischietto di Rutigliano

Il sindaco Decaro in posa per la realizzazione della sua miniatura in terracotta. È questa la simpatica idea messa a punto dall'agenzia di marketing Ingrassell per promuovere la prossima 'Fiera del fischietto in terracotta' di Rutigliano, in provincia di Bari. L'evento si svolgerà dal 17 al 22 gennaio.

Nell'immagine promozionale della manifestazione si nota il primo cittadino barese sullo sfondo mentre viene forgiato e colorato il fischietto a sua 'immagine e somiglianza'. La terracotta intitolata ironicamente 'Sant'Antonio di Bari' mostra Decaro dotato di paletta e scopa, in posizione fiera e solenne.