Applausi e abbracci al Flacco, dopo l'avventura di X Factor Gaetano De Caro ritrova i compagni di scuola

Applausi, foto, abbracci e cori. Dopo l'esperienza di X Factor, conclusasi per lui giovedì scorso, Gaetano De Caro torna a scuola, al liceo Flacco, tra l'entusiasmo e l'affetto dei compagni. Ad accogliere il giovane artista, insieme a studenti e insegnanti, la preside Rosaria Gioncada. "Quanta emozione e affetto ricevuto, siete tutti straordinari. Tantissime emozioni incredibili, che dirvi vi adoro tutti", commenta Gaetano sulla sua sua pagina Fb.

Tra i presenti, anche il consigliere comunale Michelangelo Cavone: "Forse ha pagato la sua giovanissima età e l'inesperienza in un contesto molto complicato e competitivo - scrive Cavone parlando della partecipazione del giovane cantante a X Factor - ma rimane il talento cristallino che ha il dovere di custodire ed alimentare come un dono prezioso, come tutti i ragazzi che hanno voglia di realizzare i loro sogni. Rimane l'orgoglio di averlo visto crescere e affermarsi a livello nazionale, orgoglio e affetto che stamattina gli sono stati dimostrati da tantissimi suoi coetanei nella sua scuola che lo ha accolto con grande entusiasmo".