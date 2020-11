Avanti con le nuove giostrine di piazza Diaz sul lungomare: "Un vero e proprio parco giochi all'aperto"

E' ormai a buon punto il cantiere per la riqualificazione delle giostrine di piazza Diaz, sul lungomare di Bari. Stamane si è svolto un sopralluogo con l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, e tecnici dell'opera. In corso di installazione dei giochi, con i lavori che saranno completati nelle prossime settimane.

"L'area si sta trasformando in un vero e proprio parco giochi all'aperto. Quando il periodo covid sarà finito queste aree di aggregazione torneranno ad essere luoghi di socializzazione - spiega Leonetti -, dove sarà bello stare insieme ai nostri bambini ammirando il meraviglioso lungomare. Per il momento, però, continuate a rispettare le norme anticontagio. Nel quartiere Madonnella gli spazi pubblici per i cittadini residenti sono merce preziosa ed è per questo che cerchiamo di ottimizzare al meglio quelli che abbiamo".