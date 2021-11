De Laurentiis chiede la grazia a San Nicola (ma non la svela): contest social per il patron del Bari

Anche il presidente del Bari non ha resistito: ha chiesto una grazia a San Nicola, senza però svelare quale.

E lo ha fatto con un contest social sul vescovo di Myra promosso da Maria Alessandra Bellomo e dall'artista barese Pamela Campagna.

"La grazia è un po' come esprimere un desiderio, non va svelata", ha ricordato su Instagram il numero uno della società biancorossa.



"Che 'grazia' chiedi a San Nicola?" è, secondo la promotrice "un progetto ironico e itinerante ma con delle radici profondamente salde nella vivissima credenza popolare legata al nostro Santo Patrono". L'iniziativa è declinata portando "in giro - è scritto sulla pagina social del progetto -, in una 'processione' diluita nel tempo e nello spazio l'icona di #sannicola, per raggiungere i suoi sostenitori nei luoghi più significativi della #puglia e per riportare una testimonianza in forma anonima o esplicita".