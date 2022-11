Guasto al passaggio a livello a Santo Spirito: ritardi al traffico dei treni, disagi per i pendolari

Disagi, questo pomeriggio, sulla linea ferroviaria tra Bari e Foggia: dalle ore 16:30 e fino alle 18.30 circa il traffico dei treni è stato fortemente rallentato tra le stazioni di Bari Parco Nord e Bari Santo Spirito per un guasto a un passaggio a livello.

Segnalati ritardi di oltre un'ora sui convogli. E' stato chiesto l'intervento dei tecnici e delle Forze dell'Ordine per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Un guasto capitato in un orario cruciale per molti pendolari che affollavano i treni per rientrare nelle proprie città d'origine.

Il traffico è poi tornato regolare dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine e dei tecnici, intorno alle 18.30. I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti.