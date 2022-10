Rischio vandali sui bus Amtab per il pomeriggio di Halloween, l'appello: "Tutelare la sicurezza di autisti e mezzi"

Far terminare il turno dei bus Amtab a Bari alle 17 nel pomeriggio del 31 ottobre per evitare che gli autisti subiscano atti molesti o i mezzi vengano assaliti da chi decide di 'festeggiare' Halloween in modo vandalico. La richiesta è stata inoltrata all'Amtab, alcuni giorni fa, da diverse sigle sindacali dell'azienda.

Stamane, invece, una proposta differente, ma sempre a tutela del personale dell'azienda di trasporton pubblico è stata avanzata dai consiglieri comunali Nicola Loprieno (Decaro per Bari) e Italo Carelli, rispettivamente presidente e componente della Commissione consiliare Società partecipate attraverso una nota inviata alle autorità locali di pubblica sicurezza, Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri e Comandante di Polizia Locale chiedendo loro la valutazione di misure utili a prevenire il fenomeno degli atti di vandalismo contro i mezzi dell’Amtab che ormai da alcuni anni si verificano in occasione della festività di Halloween.

Loprieno e Carelli chiedono misure per consentire la regolarità del servizio di trasporto pubblico nella serata del prossimo 31 ottobre, preservando la sicurezza di personale aziendale e passeggeri, in particolare su quelle linee e in quelle zone della città che registrano notoriamente il più elevato numero di atti vandaliciù

“Anche quest’anno l’approssimarsi di Halloween sta già inducendo taluni a fraintendere il significato della festività manifestando comportamenti incivili – si legge sulla nota – che ancora una volta si traducono in gravi episodi di aggressione e vandalismo contro il personale viaggiante dell’Amtab, la società per i trasporti locali controllata dal Comune di Bari, oltrechè per i malcapitati passeggeri, come riportato da recentissime notizie di stampa. È quindi comprensibile che le organizzazioni sindacali dei lavoratori siano intervenute chiedendo di anticipare la sospensione del servizio alle ore 17 del prossimo 31 ottobre".