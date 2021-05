Helen Mirren 'vacinada' balla con Zalone: "Entusiasta di aver lavorato con Checco, uomo geniale ed elegante"

Il video è ambientato in Puglia e mostra Zalone e Mirren danzare al ritmo di bachata tra le campagne e le masserie del Salento per un messaggio di sensibilizzazione verso la campagna vaccinale per sconfiggere il Covid-19.

"Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l'assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta cosi' forte al nostro lavoro insieme": sono le parole dell'attrice premio Oscar Helen Mirren sulla fortunata collaborazione con l'attore e regista barese per il video de 'La Vacinada', il nuovo brano di Zalone diventato un vero e proprio tormentone delle ultime settimane. Lo riporta l'agenzia Dire.

'La Vacinada' è stata lanciata sui social il 30 aprile scorso: il video è ambientato in Puglia e mostra Zalone e Mirren danzare al ritmo di bachata tra le campagne e le masserie del Salento per un messaggio di sensibilizzazione verso la campagna vaccinale per sconfiggere il Covid-19.