Il Nord Barese invaso da esemplari di 'parrocchetto monaco': "Un'emergenza per le campagne e la salute pubblica"

Terlizzi invasa dai piccoli esemplari di parrocchetto monaco. La scena apocalittica, che riporta alla memoria la celebre pellicola 'Gli uccelli' del maestro del brivido, Alfred Hitchcock, sarebbe realtà nella cittadina in provincia di Bari. Gli oscuri volatili protagonisti del film sono, però, sostituiti da piccoli pappagalli di colore verde o giallo, noti ormai nel Barese per la loro massiccia presenza.

"Il problema non riguarda solamente le coltivazioni, ma anche la salute pubblica. Come riportato da alcune fonti, questi pappagalli potrebbero trasmettere malattie come la psittacosi, e i loro nidi, che possono raggiungere fino a 200 chili di peso, rappresentano un serio rischio per i passanti nei centri urbani - dichiara l’assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Attività Produttive e Sviluppo Economico, Michelangelo De Palma.

De Palma ha inviato una lettera all’Assessore Regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, con una richiesta di incontro per discutere del problema che sta affliggendo il Comune di Terlizzi. L'assessore comunale è portavoce anche delle medesime istanze per conto dei comuni di Bitonto, Ruvo, Molfetta, Giovinazzo, oltre che delle associazioni di categoria regionali Cia e Coldiretti.

"È del tutto evidente che il problema è di notevole entità e richiede una risposta immediata e coordinata - scrive l'assessore comunale De Palma nella sua missiva indirizzata all'ente regionale - Non possiamo permettere che questa situazione continui a minacciare il nostro settore agricolo, già impegnato in molte altre sfide. Per queste sintetiche ed iniziali ragioni e consapevoli delle diverse sensibilità sul tema, chiediamo urgentemente un incontro al fine di discutere le misure necessarie per affrontare questa emergenza. È essenziale lavorare insieme come di consueto, in stretta collaborazione con le Autorità Regionali e Locali, per sviluppare una strategia efficace che possa contenere la proliferazione di questa specie e proteggere il nostro settore agricolo dalla sua vorace presenza che assume i contorni della calamità ove non affrontata adeguatamente".