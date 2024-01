Ip Santarella - De Lilla, "Prendi in mano il tuo futuro": progetto orientamento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il progetto di Orientamento intende promuovere negli studenti la presa di coscienza delle proprie attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni al fine di favorire sia la maturazione della propria personalità sia l’elaborazione del proprio progetto di vita. La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola secondaria di I^ grado è un problema complesso perché entrano in gioco fattori personali e sociali; orientare non significa solo dare informazioni su diversi campi disciplinari e professionali, per attivare comportamenti e scelte consapevoli, ma è in primo luogo una pratica educativa e formativa . L'istituto professionale "Luigi Santarella-Severina De Lilla" di Bari e Bitetto, con la dirigenza della prof.ssa Maria Anna Manicone, è lieta di invitare l'intera cittadinanza e in particolare le famiglie e gli alunni di terza media ai diversi appuntamenti di orientamento: - MERCOLEDI 31 GENNAIO ore 17.30 : Sfilata " Ricercatezza e sostenibilità" a cura del settore Fashion Design MADE IN ITALY presso la sala della cultura dell'ex convento dei Domenicani in piazza Umberto I, numero 13 a Bitetto - VENERDI 2 FEBBRAIO ore 17.30: sfilata " Tra passato e presente" presso la sede centrale via Di Vagno a Bari a cura del settore Fashion Design MADE IN ITALY ( Posti limitati, é gradita prenotazione al numero 320.9042598) - VENERDI 2 FEBBRAIO ore 17.00 - 18.30 "OpenLAB modellazione odontotecnica" a cura del settore Odontotecnico (Prenotazioni al 3283420803) - OPEN DAY: Domenica 4 Febbraio 2024 ore 9.30-12.30 nelle diverse sedi e nedi diversi settori: - SETTORE SOCIO SANITARIO ( Via C. Ulpini 8 Bari) -SETTORE CULTURA E SPETTACOLO (G. Rocca Bari) - SETTORE MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA (G. Rocca- Bari e Via G. Abbruzzese Bitetto) - SETTORE MADE IN ITALY (via Di Vagno - Bari e Via G. Abbruzzese Bitetto) - SETTORE ODONTOTECNICO (via Di Vagno - Bari) NEWS: - DIGITAL VIDEO DESIGN Cinema e Gaming - CORSO 4 +2 (G. Rocca- Bari) ...prendi in mano il tuo futuro, noi ti aspettiamo!